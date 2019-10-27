أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الأحد 27 - 10 -2019 ..فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر " المُذاع على فضائية مصر الأولى، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم، الأحد 27 - 10 – 2019، وأسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 27 - 10 -2019 على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 27 - 10 -2019 بيع 16.10 جنيه، وشراء 16.20 جنيه.



سعر اليورو

سجل سعر اليورو، اليوم، الأحد27- 10 -2019 بيع 17.90 جنيه، وشراء 18.08 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الأحد 27- 10 -2019 بيع 20.73 جنيه، وشراء 20.97 جنيه.



سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم، الأحد 27- 10 -2019 بيع 52.79 جنيه، وشراء 53.38 جنيه.



سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي، اليوم، الأحد 27- 10 -2019 بيع 4.28 جنيه، وشراء 4.31 جنيه.

