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أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الأحد 27 - 10 -2019 ..فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:32 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه
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كـريـم الـخـطـيـب
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر " المُذاع على فضائية مصر الأولى، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم، الأحد 27 - 10 – 2019، وأسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 27 - 10 -2019 على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار اليوم الأحد 27 - 10 -2019 بيع 16.10 جنيه، وشراء 16.20 جنيه.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو، اليوم، الأحد27- 10 -2019 بيع 17.90 جنيه، وشراء 18.08 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الأحد 27- 10 -2019 بيع 20.73 جنيه، وشراء 20.97 جنيه.

سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم، الأحد 27- 10 -2019 بيع 52.79 جنيه، وشراء 53.38 جنيه.

سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي، اليوم، الأحد 27- 10 -2019 بيع 4.28 جنيه، وشراء 4.31 جنيه.
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