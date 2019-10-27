ضمن مشروع «ابنتي الغالية».. تنمية المجتمع تكرم 50 فتاة.. صور

احتفلت جمعية تنمية المجتمع بالمطرية، بمشروع "ابنتي الغالية " أمس السبت، بمقر مدرسة الأمل للصم والبكم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وبعض أعضاء مجلس النواب.



وخلال الحفل جرى تكريم 50 فتاة من المتطوعات، وتقديم شهادات تقدير لهن من "هيئة كوبتك" وذلك بعد المجهود الكبير المقدم علي مدار عاميين.



وبحسب بيان، الأحد، يهدف مشروع "ابنتي الغالية" إلى إعداد وبناء كوادر من الفتيات يكونن قادرات علي صناعة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهن، وتتعاون مع الجمعية هيئة "كوبتك أورافانز" من خلال توفير كوادر مدربه من ا للعمل علي رفع الوعي والحث على أهمية التعليم للإناث.



وخلال الحفل قالت كريستين جميل، ممثل "هيئة كوبتك"، إن المشروع نجح بأمتياز، مشيدة بدور جمعية تنمية المجتمع ومساهمتها في تنفيذ البرنامج علي اكمل وجه.



وأضافت جميل أن دور الجمعيات الخيرية حيوي في تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تخدم الأسر الفقيرة، موضحه أن دور الفتيات الكبيرات كان إيجابيا في خروج المشروع بشكل مثالي.



من جهته رحب "عمرو شلبي "رئيس مجلس إدارة الجمعية بالضيوف، مشيدا بدور هيئه كوبتك أورفانز في انجاح المشروع وظهوره بشكل مثالي.



وأضاف شلبي أن دور الجمعيات الأهلية لا يقتصر علي مساعده الفقراء فقط بل يتعدي ذلك في توصيل رساله إيجابية للمجتمع بأننا كمصريين نحترم المرأة المصرية ونقدر دورها في صنع غد أفضل لمصر.



فيما قال عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، إن الجمعية تلعب دوراَ حيويا ومهم ورئيسي في التنمية وكفالة الأسر المصرية الفقيرة مسلمين ومسيحيين، لافتا إلى أنه حان الأن أن يكون للمرأة المصرية دور فعال في حل مشكلات المجتمع.



ومن جهته أكد نائب محافظ القاهرة المهندس إبراهيم صادق، أن المبادرة والمشروع مهم للفتيات ولإبراز دور المرأة المصرية في بناء مصر الجديدة.



فيما قال "رئيس حي المطرية صادق عبد المقصود، إن التواصل بين القيادات الميدانيه شرف كبير لاي مواطن، مشيراَ إلى أن ختام أنشطة جمعيه تنمية المجتمع امتداد جيد "للوالد والأب الدكتور عبدالله شلبي"، مشيرا إلى إن السيرة العطرة أطول من الأعمار.



ووجه عبد المقصود الشكر لقيادات العمل الشعبي والتنفيذي والقيادات الوطنية المخلصة.



وأشار عبد المقصود إلي أن النجاح لا يدوم إلا باهتمام مثلث التنمية مع الجمعيات الأهليه وهي حلقه الوصل بين التنفيذيين الشعبيين والميدانيين.