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ثقافة

طوارئ 24 ساعة في المتاحف لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:49 ص
عثمان في متحف تل
عثمان في متحف تل بسطة
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علاء المنياوي
أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف أن غرفة العمليات بالقطاع في حالة تأهب مستمر وتعمل بشكل متواصل، وذلك بالتنسيق مع إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الآثار، واللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية، لأخذ كافة الاحتياطات والتدابير استعدادا لأزمات طبيعية أو غير طبيعية.

جاء ذلك علي خلفية التقلبات الجوية التي تمر بها مصر منذ عدة أيام ومستمرة حاليًا، ونجم عنها سقوط أمطار غزيرة في عدة محافظات، حيث يجري عثمان اتصالا مباشرا يوميا مع غرفة العمليات والطوارئ وجميع المتاحف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات حال حدوثها، ومتابعة الأوضاع خلال احتمال سقوط الأمطار بغزارة وحدوث التقلبات الجوية الشديدة.

ونوه إلى أنه تم وضع خطة لمواجهة الأمطار الغزيرة كل عام، خاصةً الأمطار التي قد تصل إلى حد السيول، مشيرا إلي أنه مع مرور الوقت تزداد الخبرات في سرعة إيجاد حلول مناسبة لأي أزمة أو كارثة.

وشدد على ضرورة استمرار المتابعة اليومية والمرور الدوري باستمرار على المتاحف خاصةً التي تكون مبانيها قديمة، وذلك لإزالة كافة العقبات مثل ما حدث مؤخرًا في متحف تل بسطا بالشرقية من تسرب مياه الأمطار للداخل.
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