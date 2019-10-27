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أخبار البلد

دار مأوى لأطفال الشوارع.. آخر أعمال بيت الزكاة والصدقات المصرى

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:34 ص
بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات
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محمد شحتة
أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، انتهاء العمل في دار مأوى أطفال الشوارع وتجرى حاليا الاستعدادات لافتتاحه.

ويعتبر دار مأوى أطفال الشوارع هو أهم المشاريع التي يعكف على الانتهاء منها بيت الزكاة والصدقات المصري لرعاية أطفال الشوارع، وتم اختيار المكان في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يتم رعاية أطفال الشوارع على نفقة بيت الزكاة ولا يتعلق الأمر بالنفقة والرعاية فقط وإنما سيتم عمل برنامج تأهيلي للأطفال وبرنامج تعليمي وتأهيل وتدريب الكبار منهم على حرف يستطيعون منها الحصول على عمل والاعتماد على أنفسهم من أجل النهوض بالمجتمع.

وخاطب بيت الزكاة والصدقات المصري، صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء من أجل التعاون في تأهيل وتعليم الأطفال بالتنسيق مع بيت الزكاة حتى لا يكون هناك عمل عشوائي وإسناد الأمر إلى تخصصه.

ودعم بيت الزكاة والصدقات المصري صندوق تحيا مصر مؤخرا في مساعدة عدد من الأسر الأكثر احتياجا بمساعدات مالية وعينية وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
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