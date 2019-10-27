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منوعات

دراسة: النساء هجرن حبوب منع الحمل لهذا السبب

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:45 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تستخدم النساء حول العالم طرقا كثيرة لتأخير الإنجاب، لأسباب صحية أو اجتماعية، ومنها حبوب منع الحمل، إلا أن عدد النساء اللاتي يستعملن تلك الطريقة تراجع بنسبة كبيرة منذ طرح حبوب منع الحمل في الأسواق.

ووفقا لما ورد في "كوارتز" الأمريكية، أنه في عام 1960 أصدر أول منتج لمنع الحمل وكان عبارة عن حبوب واستخدمته 6 ملايين سيدة تقريبا، وبحلول عام 1973 استخدمته 20 مليون سيدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالرغم من تصدر حبوب منع الحمل في عالم الطب لسنين طويلة منذ صدورها في الأسواق إلا أن إحدى الجامعات في الولايات المتحدة نشرت دراسة جديدة تشير فيها أن عدد النساء اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل تقلص إلى حد كبير في الولايات المتحدة ولجوء النساء إلى حلول آخرى بديلة للحبوب بسبب تأثيراتها الهرمونية.

جدير بالذكر أن حبوب الحمل لا يتوقف تأثيرها بتأخير الإنجاب أو منعه لبعض الوقت، بل إنها تتحكم في الهرمونات والمزاج لدى السيدات، حيث يشعرهن بالإرهاق المستمر وينشغلن نشغال دائما بتناول الحبوب كل يوم وإذا حدث ونسيت إحداهن يوما أن تأخذه قد تكون أثاره غير مرضية لها، لذا لجأن إلى وسائل أخرى أكثر راحة.
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