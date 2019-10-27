احتجاجات ضد الشرطة وعمليات اعتقال المتظاهرين بهونج كونج

عرضت قناة أكسترا نيوز بثا مباشرا لـ احتجاجات ضد الشرطة وعمليات اعتقال المتظاهرين بمدينة هونج كونج الصينية.



وكانت قد سحبت حكومة هونج كونج، رسميا، مشروع قانون "تسليم المطلوبين للصين" المثير للجدل، والذي فجر سلسلة احتجاجات استمرت لأشهر في البلاد.



ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أعلن وزير الأمن "جون لي" بنفسه سحب مشروع القانون، خلال إفادة له أمام المجلس التشريعي للمدينة؛ قائلا: "الآن، أعلن رسميا سحب مشروع القانون" دون مزيد من التفاصيل.



وعلى الرغم من ذلك، طالب المشرعون الديمقراطون في المجلس الوزير بالاستقالة والرحيل.



وجاءت خطوة سحب مشروع القانون متأخرة أسبوعا إثر احتجاجات نظمها الديمقراطيون في المجلس خلال الخطاب السياسي للرئيسة التنفيذية كاري لام، في 16 أكتوبر الجاري، بحسب ما ذكر موقع "هونج كونج فري برس" المحلي.



وفي 9 يوليو الماضي، أعلنت لام إلغاء مشروع القانون، دون الإعلان عن موعد سحبه بشكل كامل.



وتشهد هونج كونج، المستعمرة البريطانية سابقا، منذ يونيو الماضي، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.



وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون يقر تسليم مطلوبين إلى الصين.