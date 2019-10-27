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أفضل 5 تطبيقات وألعاب على Google Play لهذا الأسبوع

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:42 ص
أفضل 5 تطبيقات وألعاب
أفضل 5 تطبيقات وألعاب على Google Play لهذا الأسبوع
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شيماء عبد المنعم
يقدم موقع "androidpit" التقنى، كل أسبوع قائمة بأفضل التطبيقات والألعاب الجديدة التي تمت إضافتها على متجر جوجل بلاي google play، بهدف مساعدة مستخدمي الهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد في العثور على التطبيقات والألعاب الجديدة المفضلة لهم، وإليك نبذة مختصرة عن التطبيقات الـ 5 الأفضل على متجر جوجل بلاي لهذا الأسبوع.

1. تطبيق Ruff:

مع هذا التطبيق المجانى تمامًا والمتوفر على سوق جوجل بلاي ستكون قادر على كتابة ملاحظاتك بخط يدك أو رسمها، كما يقدم لك خيارات متعددة لتدوين الملاحظات، ويدعم العديد من اللغات إلى جانب الإنجليزية والعربية.

يمكنك تحميل التطبيق من هنا

2. لعبة The Addams Family - Mystery Mansion:

الجميع يعرف فيلم الأنميشن عائلة أدامز، إلي جانب الإصدار الجديد من فيلم الرسوم المتحركة الموجود حاليًا بالسينما تتوفر لعبة أندرويد مجانية، يأخذك غموض اللعبة في عالم هذه العائلة المجنونة، لديك الوقت لبناء منزل مسكون الأكثر رعبًا، مع أدوات خاصة للزينة برسومات عالية الدقة.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا

3. تطبيق Weird Cuts:

من أفضل تطبيقات تعديل الصور وأكثرها انتشارًا على هواتف الأندرويد، فهو تطبيق متكامل تم تطويره بواسطة شركة جوجل، يدعم التطبيق واجهة مستخدم سهلة ومنظمة ويضم مجموعة أدوات متكاملة قوية للغاية لتحرير الصور والتعديل عليها وإضافة اللمسات الإبداعية والجمالية إليها، بالإضافة إلى ذلك يضم أدوات التعديل التي تتيح لك قص الصور ودمجها وتدويرها وإضافة النصوص والأنماط المختلفة، كما يدعم ميزة ضبط الصورة وتعديل الألوان وإصلاح التشبع والإضاءة.

يمكنك تحميل التطبيق من هنا

4. تطبيق Feeleat:

يساعدك فيتاكال على إيجاد علاقة صحية مع الطعام من خلال إعادة توصيلك بأحاسيس وعواطف جسمك، سواء كنت تعاني من اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية أو الإفراط في تناوله، وذلك من خلال تقديم النصائح والحيل للعثور على أفضل توازن.

يمكنك تحميل التطبيق من هنا

5. لعبة American Dad: Apocalypse Soon:

هى فصل جديد في سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة American Dad، حيث تغزو الكائنات الفضائية لانجلي فولز وتحتجز عائلة ستان كرهينة وتعتمد عليك لتحريرها والقتال لاستعادة الأرض وإنقاذ عائلة سميث، هى مجانية وتعد أول لعبة محمولة تعتمد على الكوميديا ​​في هذه السلسلة.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا
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