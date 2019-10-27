لخسارة الوزن بسرعة .. تعرفى على أفضل وقت لتناول الماء

الماء لتخسيس البطن هل هو فعال سؤال يتبادر إلى الكثيرين ممن يحلمون بالرشاقة والحصول على بطن مسطح والتعرف كيف يمكن فقدان الدهون في البطن وهل يساعدة حقا فى إنقاص الوزن .. يمكن منع جسمك من الخلط بين العطش والجوع. إذا كنت تشرب ما يكفي من الماء لملء معدتك ، يمكنك خداع جسمك في الاتجاه الآخر لسد الشهية بدون ادوية رجيم.





ووفقا لموقع هيلث لا يمكنك استهداف دهون البطن بشكل خاص عن طريق شرب الماء بل هناك مجموعة عوامل أخرى للتخلص من الدهون لتعزيز فعالية الماء لتخسيس البطن ويمكنك أيضا تناول الماء قبل وأثناء التمرين يمكن أن يرفع معدل الأيض، ما يسمح لجسمك بحرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى قليلًا من المعدل الطبيعي.





يمكنك أخذ رشفات الماء بين وجبات الطعام الماء فهو يساعد على هضم وجبات الطعام عن طريق ضمان وظائف الكلى المناسبة ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام وقد يستغرق من 12 إلى 20 دقيقة حتى يدرك الجسم أنه ليس يحاجة لتناول الطعام وسيكبح شهيتك مع الحرص على تناول الطعام ببطء فإذا كنت تأكل بسرعة كبيرة ، فقد تأكل أكثر مما تحتاج إليه.





عليك الأحتفظ بزجاجة ماء معك حتى تتمكن من تناول الماء طوال اليوم وإذا كنت تشعر بالجوع ، اشربى كوبًا من الماء وانتظر 10 دقائق. إذا كنت لا تزال تشعرى بالجوع فتناولى وجبة خفيفة وستجدىن أن كوبًا من الماء يمكن أن يمنع الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة.





يمكنك استبدل مشروبات السعرات الحرارية بالماء واحدة من أسهل الطرق لخفض كميات كبيرة من السعرات الحرارية من نظامك الغذائي هي التوقف عن تناول العصائر الطبيعية الغنية بالسعرات الحرارية فكل هذه السعرات الحرارية الفارغة تضاف فوق الطعام الفعلي الذي تتناوله.



