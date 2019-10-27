استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد.. الدولار يسجل 16.20 جنيه للبيع.. الريال السعودى بـ 4.32 جنيه.. والذهب عيار 21 بـ 674 جنيها للجرام

الدولار يسجل 16.20 جنيه للبيع

الإسترليني يسجل 20.89 جنيه للبيع

اليورو يسجل 18.02 جنيه للبيع

الريال السعودى يسجل 4.32 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتى 4.41 جنيه للبيع

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 674 جنيها للجرام

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 27-10-2019

سعر الفرنك السويسرى

سعر اليوان الصيني



شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد، 27 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.وبلغ سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.87 جنيه للشراء 18.02 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.72 جنيه للشراء و20.89 جنيه للبيع.وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.22 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.79 جنيه للشراء و14.91 جنيه للبيع.بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي اليوم، الأحد، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 52.91 جنيه للشراء و 53.38 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.74 جنيه للشراء و42 جنيها للبيع.ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الأحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 674 جنيهًا.ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 674 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 770 جنيهًا.وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 578 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 449 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 23956 جنيهًا للأوقية.وسجل سعر الجنيه الذهب 5392 جنيها.وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.