الأوقاف: فرصة للأئمة المتميزين للعمل بالمساجد الكبرى بالقاهرة

وقال: "أطلقنا حملة دعوية عالمية تحت عنوان "هذا هو الإسلام" للتعريف بصحيح الإسلام بعشرين لغة طوال شهر ربيع الأول".





وأضاف أنه في العام الماضي كان هدف حملة رسول الإنسانية تعريف الناس بعظمة الإسلام وسماحته، فأهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق، فكلما بذلنا جهدًا أوسع كلما أغلقنا الطريق أمام المتشددين أصحاب الأفكار المتطرفة، وحتى لا نخاطب أنفسنا فقط فقد أطلقنا حملة الأوقاف العالمية هذا العام بعشرين لغة من لغات العالم، كما أن الخطبة اليوم مترجمة إلى ثماني عشرة لغة، آملين تصحيح الصورة الذهنية ونشر الصورة الصحيحة للإسلام، دون إفراط أو تفريط.

أعلنت وزارة الأوقاف عن إتاحة الفرصة للأئمة المتميزين الناجحين في مسابقة الإمام المتميز، أو مسابقة القراءة الحرة، أو مسابقة إيفاد الأئمة خلال شهر رمضان، أو الناجحين في مسابقة إمام منطقة، وخريجي الدفعة الأولى من المتدربين بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب من أبناء الوزارة أو الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف، وذلك للعمل بالمساجد الكبرى بالقاهرة.وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الأحوال المادية للأئمة من الموارد الذاتية للوزارة، فقد قامت الوزارة بدراسة الموضوع، ولدينا أمل كبير أن يدخل حيز التنفيذ في هذا العام الجاري 2019.في سياق متصل، أشار إلى أن مشروعات وزارة الأوقاف تزداد كل يوم نجاحًا، مبينًا أن الوزارة نجحت في أول عام من جمع صكوك الأضاحي من جمع 32 مليونًا، ثم في العام الذي يليه جمعنا ٥٠ مليونا، بينما في هذا العام بلغت حصيلة صكوك الأضاحي ١٠٥ ملايين جنيه، محققة نجاحًا غير مسبوق ومنقطع النظير، مما يعكس ثقة الشعب في مؤسسات الدولة الوطنية.