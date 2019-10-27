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أخبار البلد

على عبدالعال يغادر القاهرة في زيارة رسمية إلى نيجيريا الاتحادية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:53 ص
على عبدالعال
على عبدالعال
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نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني، متوجها إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية في زيارة رسمية هناك.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس مجلس النواب، من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى لندن ومنها إلى نيجيريا.

وتأتى الزيارة في ضوء التحركات المصرية الفاعلة في عمقها الإفريقي على الصعيدين الحكومي والبرلماني، رغبة في العمل على دفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، ولا سيما على المستوى البرلماني، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز العلاقات على مستوى القارة الأفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

من المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء الدكتور رئيس المجلس والوفد المرافق له، مع كبار المسئولين في جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية معها، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز برامج التعاون الفني والتعاون البرلماني – البرلماني في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في ضوء الدور النيجيري الرائد في إقليم غرب إفريقيا والقارة الإفريقية.
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