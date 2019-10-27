فن الأوتوماتا.. تعرف على أحدث أعمال الفن التشكيلي.. فيديو

الفن هو الإبداع في التعبير عن الحياة من خلال النحت او الرسم او الأشغال اليدويه المختلفه إنما الفن دوحة في ذراها كل ما شئت من جني وورود، فكلنا نعشق الفن ولكل منا اهتمامات وحب لنوع معين من الفنون، وأخص بابلو بيكاسو رؤيته لقيمة الفن وأهميته في مقولته الشهيره "الفن ليس الحقيقه، انه كذبه تجعلنا نرى الحقيقة".



من منا لا يعشق الفن كلنا محبون للفن باختلاف ألوانه ولكن القدره على ممارسة اي نوع من انواع الفن هو موهبه من الله سبحانه وتعالى حباها لبعض الأشخاص ووهبها لهم بدرجات متفاوته وقد فاز من استطاع ان يثقل موهبته وينميها حتى أصبح متفردا ومتميزا في لونه.



فالفن إبداع والابداع يجب أن يكون حرا طليقا لا شئ يقيده يتكون من وجهة نظر المبدع الحره وقدرته في التعبير عن شئ جمالي وغير تقليدي سواء كان صوتي او حركي او بصري والفنان الذي تحدثنا معها جمع بين الأنماط الثلاثه الصوتيه والحركيه والبصرية.



والفنان عماد عادل فنان تشكيلي تخرج في كلية تربيه فنيه عام 1992 تحدث "عادل" لصدى البلد قائلا انه منذ فترة تخرجه وهو يشتغل بوظائف عده لها علاقه بالفن ولم ينقطع نهائيا عن شغله في مجال الفن التشكيلي بكل مجالاته مثل الموزاييك والرسم والنحت والتصوير واخيرا فن الاوتوماتا.



وأوضح عماد عادل، معنى كلمة اوتوماتا قائلا انه فن موجود في مجتمعنا المصري منك القدم له أضل فرعوني كانوا يصنعون لعب الأطفال المتحركه من الخشب والخيوط والخامات المتوفره لديهم في هذا الوقت ولكنه ومن المؤسف اندثار لعبة الاوتوماتا بعد الغزو الرهيب للألعاب الاسيويه وخاصة الصين وانتشار الألعاب البلاستيكية لان الناس في الغالب بتلجأ اكثر لعدم بذل مجهود للتفكير في فكره جديده من العاب الاوتوماتا.



وأشار "عماد" إلى أن فن الاوتوماتا يتكون من اللعبه البسيطه واللعبه المعده التي تمتلئ بالتفاصيل لافتا الى ان الاوتوماتا يوجد بها جزء هندسي وجزء فني لذلك يوجد عندي خطين لأشتغل عليهم الخط الهندسي والخط الفني والذي يحكي قصه للمتلقي طفلا كان او كبيرا.



وتابع عماد عادل قائلا "عندي هدف وعندي غايه ان اشتغل طيلة الوقت على الفكره التي بدأت أن تندثر وهي مليئه بالقيم ومليئه بالمبادئ والأفكار، رغم ظهور حاليا في الوقت الحديث الألعاب الالكترونيه وفيها تركيب بعض الشئ لكن الاوتوماتا ما يميزها انك تخترع لعبه وتصنعها بيدك فتفيد الطفل أو المتلقي بشكل عام وتحسه على الإبداع اكثر من أن تعطيه "كتالوج" يركب من خلاله اللعبه ولكن الاوتوماتا تختلف في أنها تجعلني اعلمك كيفية ان تخترع لعبه بميكانيزم خاص بها وهذا بالتالي أكثر إفادة للبشرية.