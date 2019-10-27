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التنمية المحلية تحتفل بالعام الأول لمبادرة صوتك مسموع.. وشعراوي: تلقينا 20 ألف شكوى

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
احتفلت مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقها اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بمرور عام على إطلاق المبادرة التى ساهمت فى سرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى حل مشكلاتهم بالتنسيق مع جميع المحافظات.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل التواصل مع المواطنين وتلقى شكواهم وسرعة الرد عليها وتطوير منظومة الشكاوى، مؤكدًا أن المبادرة تعد استكمالًا لتطوير خدمة المواطنين القائمة بوزارة التنمية المحلية حاليًا، ولكنها تعتمد على طرق غير تقليدية لتلقى شكاوى المواطنين والتيسير عليهم وسرعة الاستجابة لهم.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المبادرة نجحت خلال عام فى تلقى أكثر من 77 ألفًا و800 رسالة منها أكثر من 20 ألف شكوى مستوفاة تم حل 96% منها، وجار العمل على حل باقى الشكاوى، مشيرًا إلى أن المبادرة تعمل على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة وشكاوى المخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم فى الاستجابة لشكواهم، حيث تم تشكيل فريق عمل بالوزارة للعمل بالمبادرة على مدار اليوم، كما تم تشكيل فريق عمل بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة، مشيرًا إلى أنه تم تدعيم فرق مبادرة "صوتك مسموع" بأجهزة "تابلت" لضمان سرعة الاستجابة.

وقال إن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال، مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التى تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتًا إلى أن خدمة الواتس آب تلقت خلال عام أكثر من 65 ألف رسالة منها 17 ألف شكوى تم حل 16 ألفًا و500 شكوى، كما تلقى البريد الإلكترونى للوزارة 555 شكوى تم حلها بنسبة 95.5%، أما صفحة المبادرة على موقع "فيس بوك"، والتى يتابعها أكثر من 15 ألف شخص فورد إليها 2389 شكوى تم حلها بنسبة 95%، وتلقى الخط الساخن 2580 اتصالًا تليفونيًا من المواطنين للاستفسار عن الشكاوى التى ترد إلى المبادرة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالنتائج التى حققتها المبادرة خلال عام، والتى تميزت بالسرعة فى تلقى الشكاوى والاستجابة لها وحسن التعامل مع المواطنين وتحقيق رضاهم، حيث شهدت المبادرة العديد من رسائل الشكرمن المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية، مشيرًا إلى استمرار الجهود المبذولة للعمل على نجاح المبادرة خلال الفترة المقبلة وتزويدها بجميع الإمكانيات التى تتيح التواصل مع المواطنين ليشعر المواطن أن صوته أصبح مسموعا بكل سهولة ويسردون مشقة أو عناء.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني ([email protected]).
التنمية المحلية تحتفل بالعام الأول لمبادرة صوتك مسموع.. وشعراوي: تلقينا 20 ألف شكوى
التنمية المحلية تحتفل بالعام الأول لمبادرة صوتك مسموع.. وشعراوي: تلقينا 20 ألف شكوى
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