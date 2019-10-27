تحيا مصر يجدد الأمل عند العروسين من خلال دكان الفرحة.. تعرف علي الشروط.. فيديو

قال شادي سالم، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن صندوق تحيا مصر يعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتم عمل بحث اجتماعي وفقًا لشروط معينة، تكون الشروط منطبقة على الفئات الأكثر احتياجًا.



وذكر شادي سالم، من خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة خاص في برنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن من الشروط أن تحصل الحالة على بيان من وزارة التضامن انه ليس لديها معاش أو تامين اجتماعي، ويتم وضعهم في قائمة ترتب على حسب أولوية الاحتياج.



وأضاف شادي سالم، أن في المرحلة الاولى من مبادرة "دكان الفرحة" تم اختيار 500 حالة من أصل 1000 حالة، والمراحل الاخرى ستكون في كل أنحاء الجمهورية، ويمكن التواصل معهم من خلال صفحة فيس بوك "صندوق تحيا مصر" او الاتصال برقم 15118 لمعرفة التفاصيل عن المراحل القادمة وآلية التقديم.



وتابع شادي سالم، أن الصندوق يقوم بتقديم جميع الأجهزة الكهربائية التي تحتاجها العروسة وبعض من مستحضرات التجميل، واضاف ان كثير من الأسر يتعرضون لمشكلة الأقساط وعدم القدرة على سدادها، مشيرًا إلى أن صندوق تحيا مصر استطاع أن يسدد ديون 6000 من الغارمين والغارمات.