طلاب جامعة الإسكندرية يناقشون القضايا المهمة في محاكي مجلس الجامعة

نظم مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الاسكندرية، الأحد، "محاكي مجلس الجامعة"، بمشاركة طلاب الجامعة، في سابقة الأولى من نوعها في الجامعات المصرية.



وتم خلال المحاكي الذي أقيم على هامش فعاليات مؤتمر الإبتكارات التربوية، ترشيح طالب من كل كلية يمثل عميد كليته، وتم اختيار رئيس جامعة ونواب لرئيس الجامعة من الطلاب.



وتم خلال ذلك تم مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تمس شأن الطلاب ومن أهمها إنشاء نادي الوافدين علي شبكة الانترنت، ونادي القانونيين، وأيضًا تم مناقشة نظام الامتحانات الجديد وآلية تطوير قدرات المعيدين الجدد.



تم تنظيم المحاكي تحت رعاية الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد بلال المدير التنفيذي للمركز.