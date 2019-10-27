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دكان الفرحة.. حملة صندوق تحيا مصر يستعد لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
حملة صندوق تحيا مصر
حملة صندوق تحيا مصر يستعد لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف محمود إبراهيم، رئيس جمعية شباب منشية ناصر، عن تجربتهم الجديدة بالتنسيق مع صندوق «تحيا مصر»، بخصوص حملة لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة".

وقال محمود إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامية لميس سلامة المذاع على قناة «صدى البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التجربة بدأت منذ 3 أشهر، وإنهم يجرون أبحاثا للأسر التي تم اختيارها، وتم تقديم أكثر من 100 أسرة، مشيرا إلى أنه يتم اختيار العرايس.

وأوضح رئيس جمعية شباب منشية ناصر، أن صندوق تحيا مصر يدخل بقوة في المبادرات لمساعدات المواطنين، مشيرا إلى أن هناك تسهيلات في معايير شروط الزواج، وحريصون على تقديم الدعم والمساعدة للعرائس، والصندوق حريص على سد الفجوة ومعاناة الأسر.
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