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أخبار العالم

شاهد.. اللبنانيون يطالبون بطرد قائد حزب الله.. وشعارهم يالله ارحل نصر الله

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:49 ص
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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محمد علي
تتواصل الاحتجاجات في لبنان في أسبوعها الثاني، رغم ما أعلنته الحكومة من إصلاحات إلا إن مطالب المتظاهرين، كانت بإزالة رموز الفساد الذين ضموا إليهم قائد حزب الله اللبناني حسن نصر الله، في ضربة موجعة للرجل.

ودعت المظاهرات التي نالت من نصر الله إلى تهديد الرجل للمتظاهرين، واعتبر أن توقيت خروج الشعب خاطئ، وإن العهد (دلالة على اتفاق الحكم) بحسب قوله "مافيكم تسقطوه"، وهو الأمر الذي دعا الشارع اللبناني أن يرد عليه، باعتباره واحدًا من رموز الفساد.

وكان هتاف الشارع ضد نصر إن لا استثناءات "كلن يعني كلن .. نصر الله واحد منن".

وتعد المظاهرات أقوى حالة لخروج جموع اللبنانين على نصر الله وإدانته ونظامه بشده، ومليشياته على ما يرتكبوه في لبنان.

وطالب المتظاهرون ردًا على خطاب نصر الله برحيله بهتافهم: "يالله ارحل نصر الله".

ورغم إن نصر الله ذهب إلى حد تخوين المتظاهرين إلا أن المتظاهرين هددوا بالتصعيد، إلى درجة العصيان المدني، في أزمة مشتعلة في لبنان تأبى على التراجع.

ونشرت شبكة العربية فيديو يوضح حجم الثورة ضد حسن نصر الله ومليشياته وحزبه.

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