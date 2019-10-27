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توك شو

كندة علوش: الفنان يجب أن يكون له دور في بناء ونهضة مجتمعه.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
الفنانة كندة علوش
الفنانة كندة علوش
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قسم التوك شو
قالت الفنانة كندة علوش، إن دور الفنان مهم في بناء المجتمع، ومشاركتهم في المبادرات التي تقوم بها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، التي تحاول التخفيف من أعباء الفرد وإدخال البهجة على قلوب المواطنين.

وأكدت كندة علوش، خلال لقائها في برنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة"صدى البلد"، ان دور الفنان لا يقتصر على ما يقدمه من أعمال فنية ذات رسالة ، وان يكونوا مندمجين مع المجتمع من جميع الطبقات سواء في لحظات الفرح أو الحزن، وايمانا بدورهم في النهوض بالمجتمع من خلال ما يقدمونه من فن.

وتابعت كندة علوش: "يجب في أعمالهم تقديم صورة راقية تعكس الواقع المصري، وأن يرتفعوا بأخلاق ومبادئ المجتمع مشيرة لأهمية التأكيد على العادات والتقاليد والقيم الخاصة بمجتمعنا.
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