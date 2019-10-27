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حوادث

جد محمود البنا: نطالب بالقصاص وإعدام القاتل حتى إذا كان قاصرا.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
قضية شهيد الشهامة
قضية شهيد الشهامة محمود البنا
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محمد امين
قال الحاج عبدالحميد البنا جد الشهيد محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية إن حفيده فقد حياته دفاعا عن شرف طالبة كان يتم الاعتداء عليها من قبل القاتل راجح وأعوانه ولابد من القصاص لحفيده حتي لا نعيش في غابة.

وأضاف البنا أن القصاص هي سنة الله في الأرض فلو كان القاتل قاصرا فالذي قتل قاصر ايضا ولابد من أخذ حقه بإعدام قاتليه حتي يشفي صدور أهل الشهيد".

وكان المتهمون قد وصلوا اليوم إلى قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن المنوفية حيث تم دخولهم للمحكمة من الباب الخلفي وسط ستار من رجال قوات الأمن والأمن المركزي

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
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