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برلمان

بشرى سارة للفلاحين.. إسقاط الديون وغلاء أسعار الكهرباء على مائدة البرلمان

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:54 ص
الفلاح
الفلاح
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معتز الخصوصى
تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة الأراضى الزراعية والصحراوية مما يثقل كاهل الفلاح المصرى.

وقالت حلاوة فى بيان صحفى لها، إن رئيس الجمهورية أكد فى أكثر من خطاب على أولوية قطاع الزراعة وتوصيل التيار لكافة المشروعات الزراعية، إلا أنه لا يتم الاستجابة لمطالب الفلاحين بشأن تيسيرات توصيل التيار الكهربائي لأراضيهم لتحقيق التوسع الزراعي والإنتاج والاستغناء عن ماكينات الديزل المرهقة للفلاحين.

وأكدت أن ارتفاع اسعار الكهرباء يؤدى الى هجر الفلاح للزراعة مما يؤثر على الرقعة الزراعية المصرية، لاسيما وأن ارتفاع اسعار الكهرباء مبالغ فيها بشكل كبير ولا تستند الى معايير يمكن الإرتكان إليها.

وطالبت بضرورة اسقاط الديون عن الفلاحين واصحاب المزارع واعادة التسعير للشرائح الكهرباء بالنسبة للفلاحين.
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