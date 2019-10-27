جامعة الإسكندرية تفوز بدرع بطولة شباب الجامعات الإفريقية.. صور

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن فوز فريق الجامعة ، بـ 6 ميداليات ذهبية والدرع العام لبطولة أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول.



وشارك وفود 24 دولة أفريقية و22 جامعة مصرية في مسابقات البطولة التى عقدت بجامعة أسوان، بهدف تفعيل تبادل الثقافات والمعرفة بين الشباب الافريقي، وتعميق مفهوم التواصل والمحبة بينهم.



وأشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة شاركت بوفد مكون من ١٠ طلبة وطالبات من أبطال جامعة الإسكندرية أحرزوا ١٠ ميداليات متنوعة.



وأوضح جابر، أن الطلاب حصلوا على ٦ ميداليات ذهبية فى "تنس طاولة طلبة، وتنس طاوله طالبات، واختراق ضاحيه طالبات، والشطرنج طلبة، والمراسل التليفزيونى، والابتكارات العلمية، وميدالية فضية فى اختراق ضاحيه طلبة".



وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن الطلاب حصدوا ٣ ميداليات برونزية فى "شطرنج طلبة، والغناء فردى طالبات، وقصه الخيال العلمى" ليحصدوا الدرع العام الأول للبطولة.