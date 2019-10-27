شاهد.. محيط محكمة شبين الكوم خلال نظر قضية مقتل محمود البنا

انتشرت قوات أمن المنوفية في جميع أركان محكمة شبين الكوم الجزئية بمحافظة المنوفية خلال نظر قضية مقتل محمود البنا شهيد الشهامة.



أحاطت قوات الأمن المركزى والمدرعات وسيارات الشرطة وأفراد البحث وسيارات الحماية المدنية بجميع الشوارع المؤدية للمحكمة وتم إغلاق الشوارع بحواجز أمنية.



يذكر أن اليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد 4 شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات.



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.



