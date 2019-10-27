رئيس النوعي للأيتام تتحدث عن دور الاتحاد في مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج

قالت زينب عفيفي رئيس مجلس إدارة الإتحاد النوعي للإيتام، إن الاتحاد يشارك في حملة تجهيز العرائس الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة.





وأضافت زينب عفيفي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس سلامة في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك أكثر من 40 جمعية متخصصين في رعاية الأيتام بالتحديد ومساعدة الفتيات الأيتام المقبلين على الزواج من خلال "دكان الفرحة".





وأشارت رئيس مجلس إدارة الإتحاد النوعي للإيتام، إلى أن جميع الفتيات في حالة من الاستغراب الشديد لما قدمه صندوق تحيا مصر بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن شعور الفتيات يحول حزنهم الي فرحة خاصة بعد استكمال زواجهم.



