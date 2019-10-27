هاني البحيري: يجب التكاتف لإدخال الفرحة على قلوب المصريين.. فيديو

قال هاني البحيري، مصمم الأزياء، إنه سعيد بمشاركته صندوق تحيا مصر في مبادرة "دكان الفرحة"، مضيفا أنه من المهم أن نتكاتف لإدخال البهجة على قلوب الأمهات والعرائس، التي كادت أن تطفأ فرحتهم.



وأعرب هاني البحيري، خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل ما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو في صالح المواطنين ورغبًة في مساندتهم.



وأوضح هاني البحيري، أن إدخال البهجة على قلوب الناس ليس متعلقا بلون أو جنس أو دين أي فرد، فكل المصريين ساعدوا في تنمية هذا الصندوق وليس بالمال فقط وإنما بالجهد المبذول والطاقة أيضًا.



وذكر هاني البحيري، أنه سيحمل جزءا من دكان الفرحة على عاتقه من خلال مخاطبته لكبار شركات الملابس للمشاركة بجزء من منتجاتها لصالح المبادرة.