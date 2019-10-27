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محافظات

هيلا هيلا الموج هادي الليلة.. خروج 60 مركبا للصيد من ميناء البرلس بعد توقف 3 أيام بسبب الطقس

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:10 ص
ميناء البرلس
ميناء البرلس
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محمود زيدان
"هيلا هيلا يا ريس هيلا موج البحار هادي الليلة".. بهذه الكلمات عاد الصيادون إلى استئناف حركة الصيد والملاحة في محافظة كفر الشيخ اليوم، الأحد، بعد أن توقفت على مدار الثلاثة أيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد.

وتصل مساحة ميناء البرلس إلى 75 فدانا، ويقع غرب بوغاز بحيرة البرلس على ساحل البحر المتوسط بجوار مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ التي يوجد بها أكثر من 1100 مركب صيد، ما بين صغيرة وكبيرة لتميزها بصناعة المراكب، وأكثر المناطق تميزًا بصناعة السفن مدينة برج البرلس، وهناك أسر بأكلمها تمتهن تلك المهن منذ 100عام وورثوها عن آبائهم وأجدادهم.

وقال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن حركة الصيد انتظمت اليوم وتسير بشكل طبيعى بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد توقف يوم الجمعة وحتى عصر السبت لتعرض محافظة كفر الشيخ لموجة شديدة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى اجتاحت مناطق المحافظة، مع رفع استمرار درجة الاستعداد بالمرافق والخدمات لرفع مخلفات الأمطار بجميع أنحاء المحافظة.

من جانبه، قال العميد يسرى الدسوقى، مدير عام ميناء الصيد بالبرلس، إن أعمال الصيد عادت منتظمة بميناء الصيد وبالساحل الشمالى لمحافظة كفر الشيخ، وإنه يتابع حالة الجو أولًا بأول وتوجيه الإرشادات للصيادين حال أى تغيرات مناخية.

وأضاف مدير عام ميناء البرلس، أن رحلات الصيد بلغت أكثر من 60 رحلة اليوم وتتم عملية الصيد بشكل منتظم.
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