بث مباشر.. مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي

يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره ميلان، اليوم، الأحد، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.



بث مباشر لمباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي:



وتقام مباراة ميلان وروما ، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.



ميلان ضد روما:



ويسعى فريق روما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدروي الإيطالي، بينما يطمح ميلان، في خطف الثلاث نقاط ومصالحة جماهيره، بعد النتائج الكارثية هذا الموسم.



ترتيب ميلان وروما:



ويحتل فريق روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الـ 12 بـ 10 نقاط.

مباريات آخرى في الدوري الإيطالي:



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدروي الإيطالي بولونيا مع سامبدوريا، أتلانتا مع أودينيزي، تورينو مع كالياري، سبال مع نابولي، فيورنتينا مع لاتسيو.



بث مباشر لمباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي:





