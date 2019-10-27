في عيد ميلادها.. حكاية قبلة في كليب رفضتها إليسا 4 مرات

تحتفل الفنانة اللبنانية إليسا اليوم، الأحد، بعيد ميلادها الـ47، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 27 أكتوبر من عام 1972، في دير الأحمر بلبنان.
ورغم الجرأة التي تطل بها النجمة اللبنانية إليسا في معظم المناسبات، والتي تقدمها في صورة المرأة الجريئة، إلا أنها فاجأت الجميع أثناء تصوير كليبها "كرهني" برفضها قبلة من الموديل الأجنبي 4 مرات.
وكشفت المخرجة اللبنانية إنجي جمال عن كواليس كليب "كرهني" للفنانة اللبنانية إليسا، والذي حقق عند عرضه ملايين المشاهدات، مؤكدة أنها كانت تتسم بالكوميديا والضحك.
وقالت إنجي في مقابلة تليفزيونية، إن إليسا أعادت مشهد محاولة تقبيلها في الأسانسير من موديل الكليب 4 مرات، لافتة إلى أنه كلما اقترب منها الشاب كانت تزيحه وتبتعد عنه.
وأضافت: "كنا نضحك على ما تفعله إليسا، واأقول لها عليكِ التركيز لأن الوقت يسرقنا والموديل أجنبي ولا يفهمنا وسط أجواء كوميدية".
وتدور قصة الكليب حول الانتقام الإيجابي لحبيبة ظلت تفكر في حبيبها وتتألم بعد أن تركها ولكنه عندما حاول العودة إليها، وجدها تمسك في يد رجل آخر.
ورغم الجرأة التي تطل بها النجمة اللبنانية إليسا في معظم المناسبات، والتي تقدمها في صورة المرأة الجريئة، إلا أنها فاجأت الجميع أثناء تصوير كليبها "كرهني" برفضها قبلة من الموديل الأجنبي 4 مرات.
وكشفت المخرجة اللبنانية إنجي جمال عن كواليس كليب "كرهني" للفنانة اللبنانية إليسا، والذي حقق عند عرضه ملايين المشاهدات، مؤكدة أنها كانت تتسم بالكوميديا والضحك.
وقالت إنجي في مقابلة تليفزيونية، إن إليسا أعادت مشهد محاولة تقبيلها في الأسانسير من موديل الكليب 4 مرات، لافتة إلى أنه كلما اقترب منها الشاب كانت تزيحه وتبتعد عنه.
وأضافت: "كنا نضحك على ما تفعله إليسا، واأقول لها عليكِ التركيز لأن الوقت يسرقنا والموديل أجنبي ولا يفهمنا وسط أجواء كوميدية".
وتدور قصة الكليب حول الانتقام الإيجابي لحبيبة ظلت تفكر في حبيبها وتتألم بعد أن تركها ولكنه عندما حاول العودة إليها، وجدها تمسك في يد رجل آخر.