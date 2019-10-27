من 4000 عام.. دراسة تكشف تأصل أمراض القلب في مصر وأمريكا الجنوبية

كشفت دراسة جديدة أن أمراض القلب تصيب البشر منذ أكثر من 4000 سنة مضت، وذلك بعدما تم العثور على مومياوات قديمة لديها أعراض المرض.



جاء ذلك بعد ان قام الباحثون بتحليل الشرايين الخاصة بخمس مومياوات في مصر وأمريكا الجنوبية.



وقد أثبتت نتائج التحاليل أن تلك الجثث كانت مصابة بتصلب الشرايين، وهو تراكم المواد التي تحتوي على الدهون والكوليسترول وغيرها مما يحد من تدفق الدم.



ونشرت النتائج في مجلة القلب الأمريكية وقاد هذه الدراسة محمد مجيد، أستاذ مساعد في طب القلب والأوعية الدموية في مركز العلوم بجامعة تكساس، بحسب موقع "emirates247".



وقال مجيد: 'لقد كنت اعتقد أن أمراض القلب تصيب البشر لأكثر من 20 عاما فقط".



وأضاف: بمرور الوقت، كان السؤال الذي يتبادر إلى ذهني: هل هو مرض، أم أنه عملية متأصلة في البشر، بصرف النظر عن الحياة الحديثة؟.