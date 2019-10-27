بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي

يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره مارسيليا، اليوم، الأحد، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الفرنسي.



بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي:



وتقام مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 6.



باريس سان جيرمان ضد مارسيليا:



ويسعى باريس سان جيرمان لمواصلة انتصاراته في الدوري الفرنسي، بتحقيق الفوز الرابع على التوالي والابتعاد بالصدارة، بينما يطمح مارسيليا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق العاصمة لتحسين في وضعه في جدول الترتيب.



ترتيب باريس سان جيرمان ومارسيليا:



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه نانت صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مارسيليا في المركز السابع بـ 16 نقطة.



مباريات آخرى في الدوري الفرنسي:



ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدروي الفرنسي رين مع تولوز، سانت إيتيان مع إميان.



بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدروي الفرنسي:







