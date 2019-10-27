قبل بدء الترشح للانتخابات.. اتحاد طلاب جامعة القاهرة يعلن حصاد إنجازاته

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن شروط وموعد فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي الجديد ، حيث تبدأ يوم الأربعاء المقبل بسحب الاستمارات، ويوم الأحد 3 نوفمبر لإعلان الكشوف المبدئية، و4 نوفمبر لتلقي الفحص والطعون، 5 نوفمبر إعلان الكشوف النهائية، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 6 نوفمبر.





وكشف أحمد إيهاب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة لـ"صدى البلد" عن حصاد ما انجزه الاتحاد خلال العام الدراسي الماضي وفي الإجازة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد حيث نظم الاتحاد مهرجان الأسر الطلابية لكليات الجامعة تحت شعار 'بنفكر في بكره' والذي لاقى إعجاب كثير من طلاب الجامعة.





ونجح فريق اتحاد طلاب جامعة القاهرة في تنظيم كأس اتحاد الجامعة لكرة القدم علي مستوي كليات الجامعة كما تمكن من الحصول علي قرار خصم ٣٠٪؜ للكورسات بمركز اللغات والترجمة لجميع طلاب الجامعة بالإضافة إلأى تنظيم معسكر تدريبي لإعداد قادة المستقبل تحت عنوان تطوير العقل المصري(٣).





وتابع ايهاب أن علي الجانب الترفيهي، فقد نظم الاتحاد مهرجان المسرح للعروض المسرحية الطويلة على مستوي كليات الجامعة وكرنڤال يوم اليتيم تحت مسمي (يوم مع أولادنا) والعديد من المسابقات الفنية والثقافية.





وأضاف أحمد أنه تم عمل اكثر من ندوة تدريبية تحت رعاية اتحاد الجامعة وحملة للتبرع بالدم لصالح معهد الاورام علي مستوي الجامعة وتنظيم المهرجان الكشفي الاربعون لجوالي كليات الجامعة والمهرجان الإرشادي الثامن والعشرون لجوالات كليات الجامعة.



