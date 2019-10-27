بسبب الموبايل.. رجل يصاب بالعمى

في حالة نادرة، أصيب رجل في الصين بالعمى في عين واحدة بعد إصابته بجلطة في العين أثناء استخدام هاتفه المحمول، وذلك حسبما نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية.



الرجل يدعى وانغ، وقد فقد بصره مؤقتًا أثناء لعب الألعاب على الجهاز مع إطفاء الأنوار، وبعد نقله إلى المستشفى، قام الأطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي بتشخيص حالته بانسداد الشريان المركزي لشبكية العين.



تحدث هذه الحالة، المعروفة أيضًا باسم سكتة دماغية العين، بسبب انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى شبكية العين.



كما قال الأطباء إن الرجل من المحتمل أن يكون قد أصيب بصداع نصفي في العين وسبب له فقدانا مؤقتا للرؤية بسبب التشنجات في الأوعية الدموية في شبكية العين أو خلف العين.



وقال طبيبه، ليو تاو، إن سبب ما حدث لـ وانغ كان على الأرجح بسبب الإفراط في استخدام هاتفه الذكي الذي وضع ضغوطًا مفرطة على رؤيته، واعترف وانغ بأنه كان يلعب عادة على هاتفه في وقت متأخر من الليل ولساعات طويلة.