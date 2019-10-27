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رياضة

بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
راشفورد لاعب مانشستر
راشفورد لاعب مانشستر يونايتد
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القسم الرياضي
يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفًا على نظيره نورويتش سيتي، اليوم، الأحد، على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي:

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي في تمام السادسة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي غن سبورت 7.

مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي:

وتمثل المباراة اختبارًا هامًا لكتيبة أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، والذي يبحث عن إيقاف نزيف النقاط والفوز الثالث له هذا الموسم، بعدما تعادل في 4 مباريات وخسر ثلاث مباريات.

ويخشى مان يونايتد مفاجآت نورويتش سيتي المتوهج، خاصة بعدما تغلب على مانشستر سيتي حامل اللقب بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الخامسة هذا الموسم.

غيابات مانشستر يونايتد أمام نورويتش سيتي:

ويفتقد مانشستر يونايتد في مواجهة اليوم أمام نورويتش سيتي، لكل من، بول بوجبا، ولوك شاو، وديوجو دالوت، وماتيتش، بالإضافة إلى أكسيل توانزيبي.

ترتيب مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي:

ويتفوق مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الخامس عشر، بفارق 3 نقاط فقط، عن نوريتش سيتي الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:

ويلتقي اليوم أيضًا، نيوكاسل يونايتد مع وولفرهامبتون، وليفربول مع توتنهام هوتسبير، وآرسنال مع كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي:





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