لعجز المدرسين.. أولياء أمور يهددون بمنع أبنائهم من الذهاب لمعهد موط الأزهري

هدد العديد من أولياء الأمور بمنع أبنائهم من الذهاب الي معهد بنين موط الازهري بالوادي الجديد وذلك بسبب العجز الصارخ في المدرسين , وذلك بعد صدور قرار بنقل معظم المدرسين الأوائل من المعهد الأمر الذي يؤثر بالسلب علي العملية التعليمية.





يقول محمد منصور أحد أولياء الأمور,أن نجله أبلغه أن معظم المدرسين الأوائل صدر لهم قرار نقل للمعاهد الأخري ولا يوجد معلمين مما يؤثر علي مستوي الطلاب علميًا وخاصة أن المدرسين الذي صدر بشأنهم قرار نقل مدرسين أوائل يدرسون للصف الثالث الثانوي.



وأضاف منصور أن هذا الأمر سيتسبب في هدم العملية التعليمية بالمعهد وخاصة أن المعهد ذو سمعه طيبه ويعد المعهد الأول علي مستوي المحافظة حيث معظم خريجو المعهد في كليات القمة.



وطالب بدر الدين أحد أولياء الأمور إن لم يتراجع شيخ المنطقة الأزهرية عن قرارات نقل المدرسين الأوائل من المعهد سيتم تصعيد الشكوي لمشيخة الازهر.



وأضاف أن الأمر بات يهدد مستقبل أبنائنا الطلاب، مشيرا الي أن قرارات النقل تتم بناءً علي الوساطة والمحسوبية ضاربين بمستقبل الطلاب عرض الحائط.



وطالب كلا من منصور عبد العال وحمدي ضاعن أولياء أمور بضرورة تدخل المحافظ وشيخ المنطقة الأزهرية لمنع المسرحية الهزليه الممنهجة لهدم مستقبل الطلاب.