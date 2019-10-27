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منوعات

في الإمارات.. محاكمة شاب بسبب رسائل غرامية على الواتساب

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:26 م
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت الشرطة الإماراتية القبض على شاب بسبب رسائله الغرامية الكثيرة لفتاة عبر تطبيق الواتساب، بعد أن قامت الفتاة بتحرير محضر ضد بسبب إلحاحه الشديد في الرسائل.

ووفقا لما ورد في صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن إحدى الفتيات قامت بتحرير محضر بسبب إلحاح خطيبها السابق على الواتساب وإرسال مئات الرسائل الغرامية طلبا لعفوها.

إلا أنها رفضت أن تعود للارتباط به بكل الطرق، وعندما حظرت رقمه من خلال خاصية "BLOCK" اشترى أربعة خطوط محمول للاتصال بها، وسئمت من حظره وهو لا يبالي، فقامت بتحرير محضر إزعاج له.
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