الأمم المتحدة : مصر ستحقق إنجازات اقتصادية ضخمة.. فيديو

قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ، إن الإقتصاد المصرى فى طليعة البلدان والذى ظهر بقوة في مجال الإصلاح الإقتصادي .



وأكد ريتشارد ديكتس ، خلال إستضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، إن مصر أذهلت الجميع وقفزت بقدراتها وبتفوقها الإقتصادى خاصة وإنها نجحت فيما فشل فيه الآخرون من البلدان .



وأوضح ريتشارد ديكتس ، بإمتلاك مصر سوق مستقل وإحتياطات مالية ونجحت بخفض معدلات البطالة ، لافتأ لنجاحها فى سرعة وتيرة النمو الإقتصادى .



وتابع ريتشارد ديكتس ، أن مصر الآن فى مرحلة تحاول تحقيق بعض النجاحات الذى سيمكنها من تحقيق إنجازات إقتصادية ضخمة على مدار السنوات القادمة القليلة والتى بدورها ستعمل على تحسين حياة المواطنين والمزارعين .