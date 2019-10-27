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الأمم المتحدة : مصر ستحقق إنجازات اقتصادية ضخمة.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:11 م
ريتشارد ديكتس، المنسق
ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر
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شيرين عادل
قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ، إن الإقتصاد المصرى فى طليعة البلدان والذى ظهر بقوة في مجال الإصلاح الإقتصادي .

وأكد ريتشارد ديكتس ، خلال إستضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، إن مصر أذهلت الجميع وقفزت بقدراتها وبتفوقها الإقتصادى خاصة وإنها نجحت فيما فشل فيه الآخرون من البلدان .

وأوضح ريتشارد ديكتس ، بإمتلاك مصر سوق مستقل وإحتياطات مالية ونجحت بخفض معدلات البطالة ، لافتأ لنجاحها فى سرعة وتيرة النمو الإقتصادى .

وتابع ريتشارد ديكتس ، أن مصر الآن فى مرحلة تحاول تحقيق بعض النجاحات الذى سيمكنها من تحقيق إنجازات إقتصادية ضخمة على مدار السنوات القادمة القليلة والتى بدورها ستعمل على تحسين حياة المواطنين والمزارعين .
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