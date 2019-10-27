إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

ينتظر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، تحقيق إنجازا تاريخيا، عندما يستضيف فريقه نظيره توتنهام، في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوي الإنجليزي.



ويسعى محمد صلاح لتسجيل هدفه الـ 50 مع ليفربول في اللقاء الـ 58 له على ملعب أنفيلد، ليصبح أول لاعب في ليفربول، يحقق هذا الرقم في عدد مباريات أقل منذ روجر هنت أسطورة ليفربول، الذي سجل 50 هدفا في الستينيات من القرن الماضي.



ويأمل فريق ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، في تخطي عقبة توتنهام، لتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما.



على الجانب الآخر يطمح فريق توتنهام لمصالحة جماهيره بخطف الثلاث نقاط من الريدز، بعد النتائج المخيبة للآمال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وكان ليفربول تعادل مع مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، بينما تعادل توتنهام مع واتفورد بنفس النتيجة أيضا.



ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد توتنهام في المركز العاشر بـ 12 نقطة.