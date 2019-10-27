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محافظات

منظومة الشكاوى تزور الشرقية للتأكد من حل مشكلات المواطنين.. تفاصيل البلاغات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:50 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في جميع القطاعات والمجالات، مشيرا إلى توجيه جميع الجهات الحكومية بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وذلك من أجل المزيد من التفاعل والتواصل معهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم وإيجاد حلول جذرية للمشكلات والقضايا الجماهيرية.

وقال محافظ الشرقية إن المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، استقبل أعضاء لجنة المتابعة الميدانية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية برئاسة اللواء محمود يحيى، مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الحكومية، والدكتورة نشوى يحيى، مديرة متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية، وذلك لمتابعة موقف وانتظام سير العمل والتعامل مع شكاوى المواطنين والقضايا المجتمعية، ومتابعة ما تم تنفيذه واتخاذه من قرارات لحل تلك الشكاوى، ونسب التنفيذ والوقوف على أي احتياجات ومتطلبات لانتظام سير المنظومة وتفعيلها.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب أن اللجنة قامت بمعاينة إحدى هذه المشكلات وطرق التعامل معها، وذلك بالتوجه إلى أحد مقالب القمامة على طريق سنجها المقابل لمحطة مياه الشرب بكفر صقر لمشاهدة ما يتم بها من أعمال استجابة للشكوى التي وردت على الخط الساخن (16528)، حيث تم التحقق من صحة الشكى ومن التفاعل معها من قبل وحدة التدخل السريع لإزالة كومات القمامة المتراكمة ونقلها لأقرب نقطة وسيطة.
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