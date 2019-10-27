بدء أعمال قافلة طبية من جامعة الزقازيق بمستشفى الغردقة العام

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن بدء أعمال قافلة طبية من أطباء بروتوكول كلية الطب جامعة الزقازيق وتواجدها بمستشفى الغردقة العام، وذلك خلال الفترة من اليوم وحتى الخميس المقبل.



ويأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الطرفين لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي البحر الأحمر.



من جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن مديرية الصحة بالبحر الأحمر تسعى إلى توقيع عدد من البروتوكولات مع الجامعات، وذلك لتقديم وتوفير أفضل خدمة طبية علاجية لأهالي البحر الأحمر، في جميع مدن المحافظة من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر: أن القوافل الطبية تستمر في جميع مدن المحافظة على مدار الشهر، لتسهيل وتوفير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بأفضل شكل ويتواجد نخبة من أطباء بروتوكول كلية الطب جامعة الزقازيق وهم كل من الدكتور طارق عزت عبداللطيف أستاذ جراحة الأورام والمناظير، والدكتور صفوت أبو هاشم أستاذ جراحة المسالك البولية، الدكتور أحمد العطار أستاذ علاج الأورام، الدكتور محمد الصباحي مدرس جراحة التجميل، الدكتور السيد عبد المجيد مدرس الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور سامح نجيب مدرس مساعد جراحة المنظار ومناظير الجهاز الهضم، الدكتور أحمد زيادة مدرس التخدير والدكتور محمد سمك أستاذ القلب بالمعهد القومي للقلب بإمبابة.



وذلك بالإضافة للكشف وعلاج الكيماوي والأورام بجميع أنواعها بالمجان وإجراء العمليات - ويبدأ الكشف من الساعة 9 صباحا.