فى حملة أمنية مكبرة.. ضبط 35 قطعة سلاح نارى بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى ، بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب لضبط العناصر الإجرامية وما بحوزتهم من أسلحة نارية وكذا المحكوم عليهم الهاربين .



أسفرت الجهود عن ضبط 35 قطعة سلاح نارى عبارة عن "رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية - 9 بنادق خرطوش –2 طبنجة – 9 فرد محلى – 378 طلقة مختلفة الأعيرة".



كما تم ضبط 8 محكومين عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنايات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية والذخائر والعمل على استهداف أطراف الخصومات الثأرية.