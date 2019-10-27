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رياضة

الهلال يستضيف النصر في قمة نارية بـ الدوري السعودي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:41 م
الهلال ضد النصر
الهلال ضد النصر
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الدوري السعودي، اليوم، الأحد، في تمام السابعة إلا خمس دقائق، صوب ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، لمشاهدة "ديربي العاصمة" حيث يستقبل الهلال جاره النصر، في قمة مواجهات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب فرق الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 19 نقطة بعد خوض 7 جولات، بينما يأتي النصر في المركز السادس برصيد 11 نقطة بعدما خاض 6 جولات.

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بدوافع مختلفة، حيث يتطلع الهلال للابتعاد بالصدارة والثأر من هزيمته الموسم الماضي، في المقابل يأمل النصر في خطف الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على حظوظه في الاحتفاظ باللقب.

ويستقبل الهلال جاره النصر في مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري.

ويبحث الهلال أمام النصر عن تحقيق الفوز السابع له هذا الموسم، بعدما خاض 7 جولات وفاز في 6 مباريات وتعادل مباراة.

في المقابل، يسعى النصر الرابع له هذا الموسم، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين فيما تلقى هزيمة واحدة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، عين الإسباني تشافي استرادا، حكمًا لإدارة مباراة القمة بين الفريقين.

ويلتقي اليوم أيضًا، اتحاد جدة مع نظيره أبها، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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