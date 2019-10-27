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محافظات

بنى مزار هى الأعلى.. 3348 طلبا للتصالح في مخالفات البناء بالمنيا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:12 م
صدى البلد
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أيمن رياض
تواصل محافظة المنيا استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخلفات البناء وتقنين أوضاعها من خلال اللجان التي تم تشكليها بجميع مراكز المحافظة.

وأعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا إنه تم استقبال 3348 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، منهم 296 طلبا مستوفى للشروط، منوهًا الى أنه جارى استيفاء باقي الأوراق واستقبال طلبات المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية المختلفة بالتعاون مع لجان تلقى الطلبات على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة، لافتا الى ان المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن تستقبل طلبات المواطنين بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019، مؤكدا تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

من جهته، أوضح المهندس خالد طه مدير وحدة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة ، ان أعلى المراكز في طلبات التصالح حتى الآن هي مركز بنى مزار بإجمالي 622 طلبا ثم مركز مغاغة 526 طلبا يليه ابوقرقاص بـ426 طلبا للتصالح وجارٍ حصر الطلبات أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء .
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