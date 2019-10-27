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مرأة

الأخيرة أغربها.. 6 طرق فعالة لعلاج التهابات الحلق

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:16 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
يعاني الكثير في فصل الشتاء من التهابات الحلق نتيجة تغيير الجو الفاجئ أو وجود البتكيريا في جسم الإنسان، فتعرف على علاج سريح وفعال لالتهابات الحلق، وفقًا لموقع“wikihow”.

النوم الهادئ
يجب على المريض بإلتهاب الحلق أن يحاول ينام خلال النهار ساعات قليلة، والنوم الهادئ ليلًا فـ لا يقل عدد ساعات نومة من 11 لـ13 ساعة على الأقل.

غسل اليدين
تعد اليدين من أبرز المناطق التي تنقل البكتيريا في جسم الإنسان، فعند لمس الأشياء يجب في الإسراع لغسلها بالماء والصابون، لمنع انتشار العدوى لاسيما عند إصابتك بإلتهابات الحلق.

شرب السوائل
شرب الكثير من السوائل تساعد على التخفيف من التهابات الحلق، ومحاربة البكتيريا، فتناول 3 لترات من المياه يوميًا، مع تجنب شرب القهوة يساعد في عملية ترطيب الجسم والتعافي السريع.

الاستحمام
عند إصابتك بالتهابات الحلق لا بد أن تأخذ حمامًا كل صباح ومساء لتنظيف الجسم، كما يسمح البخار بتخفيف التهابات الحلق.

تناول فيتامين ج
يعمل فيتامين ج على محاربة الخلايا المضرة في جسم الإنسان وخاصة في فصل الشتاء، فمن أبرز الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج هي التفاح والفول والتوت والشاي الأخضر.

شرب الشاي بالثوم
يعمل الثوم كمضاد حيوي وإليكم الطريقة:
- قطع الثوم إلى شرائح صغيرة.
- ضع الشرائح في وعاء ثم ضع الماء وضعه يغلي على الناء.
- ضع كيس الشاي في كوب زجاجي واضف الماء المغلي بالثوم.
- ضع ملعقة عسل ابيض، وتناول 2 كوب يوميًا.
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