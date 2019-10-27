بـ لوك جديد وجرىء.. منة فضالى تبهر متابعيها

شاركت الفنانة منه فضالي متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا جديدة بـ لوك جريء.



وظهرت "فضالي" في الصور وهي ترتدي تى شيرت أسود كاجوال وباروكة بقصة شعر باللون الكستنائى الغامق مع درجات البني.



كما اعتمدت منة فضالي في اللوك الخاص بها على مكياج هادئ أقرب للطبيعي ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر السوشيال ميديا.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي كان مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".

