Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ لوك جديد وجرىء.. منة فضالى تبهر متابعيها

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:43 م
منه فضالى
منه فضالى
Advertisements
لمياء الياسين
شاركت الفنانة منه فضالي متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا جديدة بـ لوك جريء.

وظهرت "فضالي" في الصور وهي ترتدي تى شيرت أسود كاجوال وباروكة بقصة شعر باللون الكستنائى الغامق مع درجات البني.

كما اعتمدت منة فضالي في اللوك الخاص بها على مكياج هادئ أقرب للطبيعي ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي كان مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".
بـ لوك جديد وجرىء.. منة فضالى تبهر متابعيها
بـ لوك جديد وجرىء.. منة فضالى تبهر متابعيها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالة جريئة.. منة فضالي مع كلبيها في أحدث جلسة تصوير

منه فضالي تبهر جمهورها بـ لوك كاجوال جريء .. شاهد

بفستان كت .. منة فضالى تتألق فى أحدث جلسة تصوير لها

بـ إطلالة كاجوال.. إنجي خطاب تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي: عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 آخرين استغرقت 90 دقيقة

المصري وبيراميدز في مهمة أفريقية.. موعد مباريات اليوم الأحد 27-10-2019 بكأس الكونفدرالية

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

يا خرابة البيوت.. متصلة تشن هجوما لاذعا على دعاء صلاح ورضوى الشربيني

باروكة ولا طبيعى.. منة فضالى تثير الجدل على السوشيال ميديا بـ نيولوك جديد

Advertisements

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة

تفاصيل صادمة .. شوبير يكشف أسباب اقتحام مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة .. فيديو

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

CNN: أبو بكر البغدادي انتحر عن طريق تفجير سترته الناسفة أثناء الغارة الأمريكية

حب حياتى .. نورهان تنشر صورة مع ابنها معاذ

أول فيديو لاستهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا

فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

الجيش الأمريكي: عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 آخرين استغرقت 90 دقيقة

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

وصول راجح المتهم الرئيسي و3 آخرين في مقتل البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء ثاني جلسات المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الأرصاد السعودية تحذر دول بحر العرب.. إعصار كيار يتحول إلى مدمر

بـ لوك جديد وجرىء.. منة فضالى تبهر متابعيها

رئيس مدينة الخصوص يمسك مكنسة ويشارك العمال في تنظيف الشوارع.. صور