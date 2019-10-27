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أخبار العالم

مسؤول تركي: البغدادي وصل موقع العملية الأمريكية قبل 48 ساعة من الهجوم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:27 م
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش
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قسم الخارجي
أكد مسؤول تركي كبير أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش وصل إلى مكان العملية الأمريكية قبل 48 ساعة من الغارة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي قوله إن "الجيش التركي كان لديه علم مسبق بالغارة التي نُفذت الليلة الماضية في سوريا".

كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن القوات الأمريكية شنت غارة استهدفت، رأس "داعش"، بعد أن وافق ترامب على العملية قبل حوالي أسبوع.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم التنسيق وتبادل المعلومات بين الجيشيين التركي والأمريكي، قبل العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية، في مدينة إدلب السورية فجر الأحد لاستهداف أبو بكر الغدادي.
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