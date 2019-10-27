باروكة ولا طبيعى.. منة فضالى تثير الجدل على السوشيال ميديا بـ نيولوك جديد

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وظهرت منة فضالى فى الصور وهى ترتدى باروكة شعر طويلة، وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة منة فضالى مع هذه الصورة.
وجاءت اللتعليقات كالتالى : _ "القمر منوشه " _ " القصير عليكي احلى ياقمر " _ " مورنينج عليكى يا قلبى " _ ياربي هو فيه قمر بيطلع بالنهار".
يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "قيد عائلي" الذي حقق نجاحا كبيرا.
وظهرت منة فضالى فى الصور وهى ترتدى باروكة شعر طويلة، وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة منة فضالى مع هذه الصورة.
وجاءت اللتعليقات كالتالى : _ "القمر منوشه " _ " القصير عليكي احلى ياقمر " _ " مورنينج عليكى يا قلبى " _ ياربي هو فيه قمر بيطلع بالنهار".
يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "قيد عائلي" الذي حقق نجاحا كبيرا.