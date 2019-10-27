كشفه محافظ أسوان.. ضبط مواطن ورد خبزا بلديا مدعما لبواخر سياحية

رصد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، خلال توجهه إلى مكتبه خلال الفترة الصباحية قيام أحد الأشخاص بتوريد كميات من الخبز البلدى المدعم، والتى تصل إلى ألف رغيف عيش لبعض البواخر السياحية مما يعتبر مخالفا للقانون وآلية منظومة الخبز التى وضعتها الدولة لتوجيه الدعم للمستحقين فقط من هذه المنظومة تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.



وعلى الفور قام محافظ أسوان باستدعاء مديرى شرطة مباحث التموين وشرطة المرافق، بالإضافة إلى وكيل وزارة التموين المحاسب حسام العربى.



ومن جانبه أوضح حسام العربى بأنه فور إبلاغ المحافظ بهذه الواقعة تم التوجه إلى موقعها أمام المرسى السياحى لأحد الفنادق العائمة وضبط الشخص الذى يقوم بتوريد الخبز المدعم وبحوزته كميات منه.



ولفت العربى إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص وأيضًا المسئول عن المخبز البلدى الذى أقر أنه استلم منه الخبز المدعم.