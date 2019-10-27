Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بتشحن في 9 دقائق.. سيارة كهربائية خارقة | تعرف على سعرها

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:16 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
Advertisements
أشرف عطية
كشفت شركة لوتس البريطانية لصناعة السيارات عن أول سيارة تم تطويرها بالكامل منذ أن تم شراء الشركة من قبل مجموعة جيلي الصينية للسيارات، وهي "إفيجا" التي ستتمكن من الوقوف في مواجهة أسرع السيارات في العالم عندما تبدأ الإنتاج في عام 2020.

يبدأ سعر السيارة بـ 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.86 مليون دولار).

ستصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 200 ميل في الساعة، ويمكن أن تتراوح من 0 إلى 60 ميلًا في أقل من 3 ثوانٍ.

وقالت الشركة إنه يمكن شحن السيارة إلى 80 في المائة من الصفر في 12 دقيقة فقط على أجهزة شحن بقوة 350 كيلو وات (مثل يمكن العثور عليها على Electrify من فولكس واجن شبكة أمريكا)، مع شحن كامل يستغرق سوى 18 دقيقة.

وعندما يتوفر الشاحن ذو الـ800 كيلو واط يستغرق الشحن من صفر إلى 100% تسع دقائق فقط.
بتشحن في 9 دقائق.. سيارة كهربائية خارقة | تعرف على سعرها
بتشحن في 9 دقائق.. سيارة كهربائية خارقة | تعرف على سعرها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التعديل.. ميكروباصات فولكس فاجن القديمة تعمل بالكهرباء

تسير 500 كيلو دون شحن.. دراجة كهربائية هندية تخترق المواصفات العالمية.. صور

بأسواق الخليج العربي في 2020.. أول سيارة بورش بالكهرباء تعرف على سعرها.. صور

تأجيل إطلاق موتوسيكل هارلي الكهربائي الجديد LiveWire.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-10- 2019

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

رغم بساطتها.. سعر صادم لإطلالة سميرة سعيد فى the voice

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الأحد 27 - 10 -2019 ..فيديو

Advertisements

24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

تفاصيل صادمة .. شوبير يكشف أسباب اقتحام مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة .. فيديو

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

CNN: أبو بكر البغدادي انتحر عن طريق تفجير سترته الناسفة أثناء الغارة الأمريكية

أول فيديو لاستهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا

حب حياتى .. نورهان تنشر صورة مع ابنها معاذ

الجيش الأمريكي: عملية قتل أبوبكر البغدادي مع 8 آخرين استغرقت 90 دقيقة

فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

وصول راجح المتهم الرئيسي و3 آخرين في مقتل البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء ثاني جلسات المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

شاهد.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة ساحرة

وسط أجواء رومانسية.. نيكول كيدمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها