بتشحن في 9 دقائق.. سيارة كهربائية خارقة | تعرف على سعرها

كشفت شركة لوتس البريطانية لصناعة السيارات عن أول سيارة تم تطويرها بالكامل منذ أن تم شراء الشركة من قبل مجموعة جيلي الصينية للسيارات، وهي "إفيجا" التي ستتمكن من الوقوف في مواجهة أسرع السيارات في العالم عندما تبدأ الإنتاج في عام 2020.





يبدأ سعر السيارة بـ 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.86 مليون دولار).





ستصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 200 ميل في الساعة، ويمكن أن تتراوح من 0 إلى 60 ميلًا في أقل من 3 ثوانٍ.





وقالت الشركة إنه يمكن شحن السيارة إلى 80 في المائة من الصفر في 12 دقيقة فقط على أجهزة شحن بقوة 350 كيلو وات (مثل يمكن العثور عليها على Electrify من فولكس واجن شبكة أمريكا)، مع شحن كامل يستغرق سوى 18 دقيقة.



