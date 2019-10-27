محافظ شمال سيناء الأسبق: حرب أكتوبر 73 تاج على رؤوسنا

وضح اللواء على حفظى محافظ شمال سيناء الأسبق ،وأحد أبطال حرب أكتوبر، أنه فى حرب 1973 حولنا المستحيل إلى الممكن.





وأشار حفظي، فى ندوة " أكتوبر قيم وتاريخ وطن" ، التى نظمتها لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة أن أكتوبر 1973 هُو التاج الذى وضع فوق رؤوسنا.





وأوضح أن هزيمة 1967 كانت خطأ استراتيجيا وعسكريا، سيناء بسببها أخذت مننا فى 6 أيام، وتم استردادها لآخر شبر فيها فى 22 سنة.





وأشار إلى أن مصر من قبل مولد المسيح ب500 سنة من الميلاد حتى عام ١٩٥٢ لم يحكم مصر حاكم مصرى لافتًا لأنه يحترم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعيدًا عن الإيجابيات والسلبيات لانه المصرى الذى حكم مصر لأول مرة بعد 2500 سنة لم يحكم فيها مصر مصريا.



