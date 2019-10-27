8 آلاف كيلو لحوم.. هدية الأوقاف لقرى المنيا الأكثر احتياجا

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أن وزارة الأوقاف خصصت 8000 كيلو لحوم على دفعتين من اللحوم بواقع 4 أطنان بكل دفعة، مقدمة للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن برنامج "تعزيز المواطنة "والذي يستهدف 44 قرية، من الأكثر احتياجا، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تجاه أبناء الوطن.



وأوضح الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف، أن التوزيع سيتم على دفعتين الأولى بواقع 4 أطنان وسيجرى توزيعها اليوم الأحد بـ21 قرية من القرى المستهدفة، أما الدفعة الثانية فسيجرى توزيعها الأربعاء المقبل بـ23 قرية من خلال الإدارات الفرعية لمديرية الأوقاف بالمحافظة ضمن جهود الدولة بهدف تعزيز المواطنة.



وكانت وزارة الأوقاف وزّعت مطلع الشهر الجاري 6 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا.



وأكد محافظ المنيا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها في تنفيذ فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة" والذي تم إطلاقه في نسخته الثانية بـ44 قرية من الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة، لتقديم الأنشطة والخدمات والفعاليات التوعوية والتثقيفية في الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020، حيث يستهدف البرنامج الأسبوع الجاري قرية شارونة بمركز مغاغة.