الأمم المتحدة: 100 مليون صحة أفضل حملة عالمية على الإطلاق.. فيديو

قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إنه متفائل بمستقبل مصر، خاصة أنها تمتلك العديد من الفرص التى تمكن مصر من التقدم للأمام مقارنة بدول المنطقة.



وأكد ريتشارد ديكتس، خلال إستضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أن مصر حققت معدلات قياسية بمجالات الصحة، وأهمها حملة الكشف عن فيروس "سى" والتى تشكل مثالا يحتذى به للدول الأفريقية.



وأوضح ريتشارد ديكتس، أن حملة فيروس "سى" للكشف عن الأمراض السارية نظمتها مصر مع شركاء آخرين، مؤكدا أنها أفضل حملة عالمية دون شك.



وأضاف ريتشارد ديكتس، أن مصر فى طليعة الدول التي تمتلك إمكانيات رائعة وحققت الكثير من الإنجازات، وفى مقدمتها أيضا حفر مصر لقناة السويس التفريعة الثانية والتى أشادت بها جميع دول العالم.

